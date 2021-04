Tottenham : José Mourinho détruit ses joueurs

La suite après cette publicité

Les semaines avancent et se ressemblent pour Tottenham. Alors qu'ils étaient menés un but à zéro contre Newcastle, ils s'en sont remis à Harry Kane, auteur d'un doublé en quelques minutes, pour revenir dans la partie et passer devant juste avant la pause. Lors du second acte, comme d'habitude, les Spurs se sont contentés d'attendre et ont finalement été punis par une égalisation de Willock (2-2) en fin de rencontre.

Une nouvelle fois, les Londoniens n'ont pas réussi à conserver un score. Et ce qu'on peut dire, c'est que José Mourinho était furieux à l'issue de la confrontation. « Même entraîneur, joueurs différents. Il y a des erreurs que je ne devrais probablement même pas appeler des erreurs parce qu'elles sont liées aux qualités des joueurs. Je ne veux pas parler d'indiscipline, je ne peux pas parler de discipline », a-t-il commencé par expliquer devant les médias.

Mourinho a des cheveux blancs à cause de ses joueurs

Mais le Portugais n'est pas réputé pour avoir la langue dans sa poche et il a continué sa diatribe, qui a sûrement dû choquer une partie de son vestiaire : « je ne suis pas irrespectueux envers Newcastle, mais c'était un match à gagner. Nous avons commis tellement d'erreurs que cela a conduit à l'instabilité et cela a fait naître de l'espoir du côté de l'opposition. Nous avons été très bons à certains moments, mais le jeu appartient à chaque instant et je ne peux pas séparer ce jeu de ces moments d'instabilité. Nous avons eu des chances de tuer le match, mais cette instabilité a tout affecté ».

Et le pire restait à venir de la part du Special One : « le but pour moi en ce moment est de créer une équipe qui peut gagner, mais à la fin cela donne un peu un air de déjà-vu. Je crois que beaucoup de ces cheveux blancs viennent avec des choses que je n'ai pas l'habitude de voir dans les matchs de football à ce niveau ». L'ambiance risque d'être compliquée chez les Spurs alors que West Ham peut les éjecter, ce lundi soir, de la cinquième place de Premier League.