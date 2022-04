MU : Cristiano Ronaldo va toucher une grosse prime après son triplé

Auteur d’un triplé samedi face à Norwich (3-2), l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a ainsi inscrit 21 buts cette saison avec les Red Devils ce qui a permis au Portugais de 37 ans de débloquer un beau bonus. Cette saison le buteur mancunien a disputé 35 matches avec United et a également délivré trois passes décisives.

Selon The Sun, le contrat de l’international portugais prévoyait une prime de 900 000 euros s'il inscrivait 20 buts cette saison, ce qui est chose faite depuis samedi et le 60e triplé inscrit par Ronaldo en carrière. Une fois cette barre atteinte, Ronaldo gagne à chaque réalisation 100 000 livres sterling supplémentaires, soit 120 000€. Avec le 60ème triplé de sa carrière, le buteur a donc remporté plus d'un million d'euros en un match. Manchester United est actuellement 5e de Premier League.