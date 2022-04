Premier League : Man United s'impose grâce à un Cristiano Ronaldo héroïque, Arsenal sombre encore

Les Red Devils ne devaient pas se louper. Après avoir gagné seulement un match sur leurs cinq dernières sorties, Manchester United était obligé s'imposer contre Norwich City, actuellement dernier de Premier League, afin de rester dans la course à la Ligue des Champions. Privé de Varane, McTominay et Fred, la formation mancunienne devait s'en remettre à Ronaldo. Muet depuis cinq matches, le Portugais a ouvert le score en reprenant un centre d'Elanga (1-0, 7e), auteur d'un très bon travail de récupération devant une défense de Norwich trop peu sereine. Dans un grand jour, le quintuple Ballon d'Or inscrivait ensuite un doublé en reprenant parfaitement un corner (2-0, 33e).

Tout allait bien pour les pensionnaires d'Old Trafford, mais comme souvent cette saison, la défense a failli et Dowell pouvait reprendre de la tête une offrande de Pukki juste avant la mi-temps (2-1, 45e), le meilleur moment pour redonner de l'espoir à la formation de Smith. Les Red Devils n'ont pas réagi après la pause et ont laissé les Canaries progresser... jusqu'à concéder l'égalisation de Pukki (2-2, 54e). Tout était à refaire, mais les hommes de Rangnick montraient de nombreuses lacunes et De Gea se déployait pour éviter le pire (56e).

Arsenal ne se relève pas

C'est finalement grâce à un coup-franc parfaitement frappé par Ronaldo, pour s'offrir un nouveau triplé, que les Red Devils sont parvenus à s'imposer presque contre le cours du jeu. Un véritable coup dur pour la lanterne rouge, quasiment condamnée à la relégation après cette défaite. En revanche, United retrouve le sourire grâce à son buteur et revient à trois points de Tottenham, avant d'aller à Liverpool pour un nouveau choc de Premier League.

Avec la défaite de Tottenham plus tôt dans la journée, Arsenal souhaitait aussi en profiter pour rester dans la course vers la C1. Battu lors des deux dernières journées (contre Crystal Palace (3-1) et Brighton (2-1)), les Gunners avaient l'occasion de rattraper leur éternel rival. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu à Southampton et les Londoniens ont été surpris avant la pause après un but de Bednarek en faveur des Saints (1-0, 44e).

Mis à mal au pire des moments, les hommes d'Arteta ne parvenaient pas à se relever en seconde mi-temps et concédaient logiquement la défaite, à cinq journées de la fin. Arsenal aura un prochain match très important à jouer contre Chelsea et devra se relancer pour espérer retrouver enfin la saveur d'une Coupe d'Europe. Southampton (11e) reconquiert la victoire, avant d'aller à Burnley. Enfin, Watford et Brentford se sont séparés sur un score nul. Malgré l'ouverture du score de Nørgaard (1-0, 17e), les Hornets ont su réagir en seconde période pour égaliser grâce à Dennis (1-1, 54e). Sur la dernière action du match, Eriksen trouvait Janson pour l'emporter (2-1, 90e+6). Dégoutés, Watford reste 19e et mal embarquéspour sortir de la zone rouge avant un déplacement chez Manchester City. Les Bees (11e) restent dans le ventre mou du tableau, avant d'accueillir Tottenham.

Les résultats de l'après-midi