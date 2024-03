Les propos d’Adil Rami sur Kylian Mbappé qui vont faire jaser

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. En plus du dossier de son avenir, qui devrait se conclure sur une signature à Madrid comme révélé par nos soins le 7 janvier dernier, il y a maintenant ce clash avec Luis Enrique. Les deux hommes seraient assez agacés l’un de l’autre, et la situation semble assez tendue. Le coach espagnol n’hésite d’ailleurs plus à le remplacer en cours de match.

La suite après cette publicité

Sur le plateau de Prime Video Sport, Adil Rami a pris la défense du joueur et a tenu à le dédouaner : « à qui on a le plus de reproches à faire ? Au PSG ou à Kylian ? Depuis le début de saison, Kylian est irréprochable. C’est un professionnel, un compétiteur. Comme Messi et Ronaldo, peut-être pas à ce niveau-là parce qu’il faut du temps, c’est quelqu’un qui veut marquer le monde du football par ses stats, ses buts. Donc, il a besoin d’être sur le terrain, d’être titulaire. Il y a de l’égo dans tout ça aussi. Et là, cette petite réaction par rapport aux actions du PSG, là on lui tombe dessus ». Le message est passé.