Euro 2020 : le Pays de Galles prend un très bon point face à la Suisse

Au lendemain de la victoire de l'Italie contre la Turquie en match d'ouverture (3-0), l'Euro 2020 connaissait sa première grosse journée ce samedi avec trois matches à la suite. Et pour débuter, le Pays de Galles et la Suisse croisaient le fer à partir de 15 heures au Stade Olympique de Bakou, pour ce deuxième match du groupe A. Auteurs d'une très mauvaise préparation (1 nul, 1 défaite), les Gallois étaient sous pression et devaient faire face à des Suisses qui n'ont connu que la victoire en 2021. Côté gallois, Rob Page partait sur un 4-3-3 classique avec son capitaine Bale à gauche et le Mancunien James à droite. En face, Vladimir Petkovic alignait un 5-3-2 avec Shaqiri derrière le duo Embolo-Seferovic.

Dans cette première rencontre de 15h, les deux équipes avaient du mal à offrir quelque chose dans le premier quart d'heure. Le ballon était dans les pieds suisses mais le public (environ 30 000 personnes) avait du mal à vibrer. La première occasion faisait cependant lever les foules puisque sur un coup de tête de Moore, Sommer s'envolait pour sauver les Dragons (15e). Les Suisses, dominateurs dans le jeu, répondaient avec cette «Madjer» de Schär sortie par Ward (20e) ou ce tir non cadré de Xhaka (24e). C'était ensuite au tour de l'avant-centre suisse Seferovic de s'illustrer mais sur deux belles actions (27e, 41e), le numéro 9 n'accrochait pas le cadre malgré une belle position. On se retrouvait donc avec un 0-0 à la pause.

La Suisse frôle de peu la victoire

Seferovic ne trouvant pas le cadre, la Nati tentait alors le coup avec Embolo au retour des vestiaires. Dans un premier temps, le joueur du Borussia Mönchengladbach voyait son tir être contré (49e), mais la tentative suivante était la bonne. Sur un corner frappé par Shaqiri, Embolo prenait le dessus dans les airs et son coup de casque finissait au fond des filets (49e, 0-1). Une ouverture du score logique pour des Suisses au-dessus. L'équipe de Vladimir Petkovic cherchait alors à doubler la mise mais Mbabu se manquait (52e). C'est à ce moment-là que le Pays de Galles décidait de hausser son niveau de jeu pour venir perturber la défense suisse. Et les occasions arrivaient rapidement.

Avant l'heure de jeu, Moore tombait sur la défense adverse (58e), tandis que Davies, quelques instants plus tard, connaissait le même sort en étant contré par Akanji (61e). Mais à force de souffrir, les Suisses craquaient. Côté droit, Morrell prenait tout son temps pour centrer vers Moore qui, bien seul, plaçait une magnifique tête qui ne laissait aucune chance à Sommer (74e, 1-1). Bizarrement, Embolo et les siens repartaient vers l'avant et ce dernier plaçait une tête à côté (77e). Mais les filets tremblaient de nouveau avec cette tentative de Gavranovic... finalement signalé en positon de hors-jeu avec l'aide de la VAR (85e). Ward sauvait ensuite les siens (90e, 90e+2). Les deux équipes se quittaient donc dos à dos (1-1). Un résultat qui fait seulement les affaires de l'Italie, seule en tête du groupe A.

