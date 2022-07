Nottingham Forest recrute Wayne Hennessey

Nottingham Forest ne s'arrête plus ! Après avoir enregistré les arrivées de Giulian Biancone, de Neco Williams, d'Omar Richards, de Moussa Niakhaté, de Dean Henderson et de Taiwo Awoniyi, le promu en Premier League vient d'officialiser sa septième recrue.

Wayne Hennessey (35 ans, Pays de Galles) devient donc le second gardien recruté cet été pour pallier au départ de Brice Samba. L'international gallois s'est engagé pour deux saisons avec les Reds. « J'ai beaucoup affronté Forest dans le passé et c'est un club fantastique. Il y a une grande base de fans et l'ambiance à The City Ground est parmi les meilleures du jeu. Ce sera un niveau différent maintenant que nous sommes de retour en Premier League » a-t-il ainsi déclaré.