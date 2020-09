Reims - PSG : les notes du match

Pour ce dernier match de la 5e journée de Ligue 1, les regards étaient tous tournés vers le Stade Auguste-Delaune puisque le Stade de Reims (19e, 1 point) accueillait le Paris Saint-Germain (11e, 6 unités). À la recherche de son premier succès de la saison, le SDR voulait créer la sensation en s'offrant l'ogre parisien qui, lui, restait sur deux succès après deux revers en début de championnat. Concernant les locaux, David Guion sortait un 4-3-3 avec El Bilal Touré en pointe. Dans les rangs parisiens, Thomas Tuchel alignait un 4-4-2 avec le retour du duo Neymar-Mbappé.

Balle au pied, les Parisiens tentaient rapidement de profiter des espaces laissés par les Rémois et Mbappé, sur la première occasion de la partie, tombait sur un bon Rakjovic qui bouchait bien son angle (6e). Les locaux ne se laissaient pas faire et Chavalerin répondait et tombait sur Navas (8e). Dominateurs, les joueurs de Thomas Tuchel trouvaient cependant la faille rapidement. Après un excellent travail collectif et et une passe de Mbappé, Icardi se retournait et ouvrait le score du droit (9e, 0-1). Les Parisiens insistaient alors mais Draxler (12e), Di Maria (14e, 15e), Icardi (17e) ou encore Mbappé (18e) ne trouvaient pas le chemin des filets.

Leandro Paredes intéressant, Neymar et Mbappé omniprésents

Le rythme redescendait alors légèrement dans ce premier acte, dominé par les Parisiens. Très à l'aise dans ses dribbles, Neymar manquait également le coche sur deux opportunités (38e, 43e). Mbuku, lui, voyait sa tentative être tranquillement stoppée par Navas (42e). Le PSG menait donc 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, il fallait attendre l'heure de jeu pour revoir une occasion, et Dia faisait peur au PSG en trouvant le poteau de Navas, certainement battu sur ce coup (61e). Mais le PSG réagissait à son tour et après une Madjer de Neymar à côté (61e), Icardi voyait double.

Encore très actif, Mbappé s'appuyait sur Draxler avant de servir l'Argentin sur un plateau pour le but du break (62e, 0-2). Les deux entraîneurs multipliaient alors les changements et Rajkovic brillait lui encore devant le natif de Bondy (67e). Les locaux n'arrivaient pas à réduire l'écart malgré une tentative de Zeneli (70e), tandis que Mbappé ratait l'immanquable (82e) et que Sarabia ne marquait pas non plus (88e, 89e). Le coup-franc de Neymar ne donnait rien non plus (90e+3) et le PSG s'imposait donc 2-0.

L'homme du match, Icardi (8) : à la recherche d'un but depuis le 29 février dernier, l'avant-centre argentin a retrouvé le sourire au Stade Auguste-Delaune. Placé en pointe, l'ancien joueur de l'Inter a bien profité du travail de Mbappé pour ouvrir le score (9e), avant de doubler la mise sur un nouveau service du natif de Bondy (62e). Efficace devant le but, il a aussi décroché pour apporter une solution et diriger quelques contres. Un match très intéressant de sa part, lui qui a cédé sa place à Ruiz (78e), que l'on a très peu vu.

Stade de Reims

Rajkovic (6,5) : le portier serbe se distinguait dès la 6e minute de jeu en repoussant parfaitement du bout du pied la tentative de Kylian Mbappé. Il ne pouvait empêcher l'ouverture du score parisienne sur ce tir croisé d'Icardi qui inscrivait son premier but de la saison (9e). Il sauvait les siens sur ce coup de tête d'Icardi qui n'était pas loin de faire mouche (17e) puis sur ces tirs de Marquinhos (36e) et de Kylian Mbappé (67e). Mais il n'a rien pu faire sur le second but de l'Argentin (62e).

Foket (4,5) : expulsé lors de l'élimination rémoise en Ligue Europa cette semaine, le latéral droit belge tentait de rassurer sa défense dès la 3e minute de jeu en mettant un terme à une grosse offensive parisienne. Il n'hésitait pas à prendre son couloir et délivrer pas mal de centres mais ces derniers ne trouvaient jamais preneur. Néanmoins, le Belge prenait trop souvent l'eau face à Mbappé qui, par sa vitesse, se jouait de lui sans trop de problèmes (18e, 62e, 73e).

Maresic (4,5) : le défenseur autrichien n'était pas du tout dans son match dans le premier acte. Il se faisait effacer par Icardi sur le premier but parisien avant de subir tout au long de la rencontre les multiples assauts des visiteurs (9e, 14e). Heureusement pour lui, il arrivait tout de même à remporter quelques duels aériens (24e, 71e). Auteur cependant d'une meilleure seconde période avec notamment une belle intervention devant Neymar (48e).

Abdelhamid (5,5) : bien présent dans le domaine aérien (25e), le capitaine rémois subissait néanmoins, à l'instar de ses partenaires défensifs, les nombreuses occasions des joueurs de la capitale. Mais il permettait à son équipe de rester en vie en intervenant dignement devant Icardi qui filait seul au but (45e) ou encore devant Draxler (59e).

Konan (5) : le jeune latéral gauche ivoirien subissait beaucoup défensivement mais était très intéressant sur ses montées offensives en prenant bien son couloir et en mettant en difficulté par moments la défense parisienne par sa qualité de centre (22e, 29e).

Cassama (5,5) : s'il subissait à l'instar de ses partenaires les multiples offensives du PSG, le milieu récupérateur portugais pas avare d'efforts faisait tout son possible pour mettre la pression sur le porteur de balle adverse (21e), parfois trop, ce qui lui valait un carton jaune (35e). Il faisait parler sa technique balle au pied en ressortant proprement plusieurs ballons qu'il grattait lui-même (28e, 59e). Remplacé à la 81e par Hornby qui n'avait pas le temps de s'illustrer dans ces cinq dernières minutes.

Chavalerin (5) : le milieu de terrain rémois s'essayait de loin mais sa lourde frappe était finalement captée sans problème par le portier costaricain (8e). Il était l'auteur d'un sauvetage décisif sur un centre en retrait de Julian Draxler (27e) et organisait plutôt bien les remontées de balles rémoises.

Berisha (4,5) : la recrue phare de l'été arrivée en provenance de la Lazio était certainement l'un des Rémois les moins en vue ce soir tant les Parisiens et leur bloc du milieu de terrain avaient la main mise sur le ballon. Plus en vue en seconde période, le milieu de terrain kosovar n'était pas loin d'offrir la balle d'égalisation à Dia mais ce dernier trouvait le poteau (61e).

Mbuku (4) : bien en jambes dans ce début de match, le tout jeune attaquant français mettait par moments Florenzi en difficulté grâce à ses débordements et sa percussion balle au pied (5e, 34e). Mais il manquait trop souvent de lucidité dans le dernier geste comme sur ce tir hésitant finalement sans danger (42e). Remplacé à la 65e par Zeneli qui tentait de sonner la révolte dans ce match par sa technique, en vain (72e). Son seul tir dangereux n'était également pas loin de trouver le cadre (70e).

Toure (3,5) : volontaire mais peu précis dans le dernier geste, le jeune attaquant malien de 18 ans, à l'aise des deux pieds, n'était ce dimanche soir pas pas très inspiré sur le peu d'opportunités qu'il avait (22e, 29e). Peu présent à la réception des nombreux centres des siens. Remplacé à la 65e par Kutesa qui ne réussissait pas à faire de différences dans ce match malgré quelques bonnes courses.

Donis (4) : s'il ne manquait pas de mettre beaucoup d'envie dans ses courses, l'attaquant grec était trop souvent esseulé sur son côté et n'arrivait pas à faire la différence par ses centres qui trouvaient rarement preneur (32e, 55e). Remplacé à la 58e par Dia qui n'avait besoin que de deux minutes pour se distinguer mais son tir s'écrasait sur le poteau de Navas (61e).

Paris Saint-Germain