Tigres : André-Pierre Gignac termine meilleur buteur du championnat mexicain

L’attaquant des Tigres de Monterrey André-Pierre Gignac a fini meilleur buteur du tournoi de clôture du championnat mexicain avec onze réalisations en 16 matches. C’est la troisième fois de sa carrière que le Français de 36 ans réalise cette performance.

L’ancien Marseillais a remercié ce lundi ses coéquipiers et ses fans sur les réseaux sociaux. « Je n'ai que des mots de remerciements. Je suis reconnaissant à mes coéquipiers, au staff technique et à la direction. A vous les supporters qui faites que tout soit possible », a écrit Gignac sur son compte Twitter.