PSG : les numéros de Marco Asensio et Milan Škriniar dévoilés

Le mercato estival du PSG s’est accéléré ces dernières heures. Après l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale, Marco Asensio, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, et Milan Škriniar, en fin de contrat avec l’Inter Milan, se sont engagés chez les Rouge et Bleu. Et les numéros des deux nouvelles recrues sont désormais connus.

Marco Asensio récupérera ainsi le numéro 11 d’Angel Di Maria, désormais sous les couleurs de Benfica. De son côté, Skriniar portera le numéro 37. Dans les jours à venir, d’autres renforts sont attendus (Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee ou encore Cher Ndour) dans la capitale française…

