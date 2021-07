Atlético : Enrique Cerezo dément des contacts avec Antoine Griezmann

Antoine Griezmann va-t-il retourner à l'Atlético Madrid cet été ? Le feuilleton est loin d'être terminé. Alors que l'international français serait sur le départ du FC Barcelone cet été, Enrique Cerezo, le président des Colchoneros, s'était montré favorable à un retour de l'attaquant de 30 ans. Cependant, Cerezo est revenu sur ses propos et a démenti les informations de la presse espagnole, qui évoquait des contacts entre le Barça et l'Atlético pour un échange entre le Français et Saúl Ñíguez.

«Pour autant que je sache, il n'y a pas de négociation. Pour autant que Miguel Ángel Gil (le directeur général de l'Atlético), j'imagine que ce n'est pas le cas non plus, il me l'aurait dit. Griezmann est un joueur de Barcelone», a-t-il expliqué devant la presse, en amont du match amical de l'Atlético contre Numancia. Cependant, la presse catalane expliquait que le Barça ne serait pas contre une vente de l'attaquant français afin de prolonger Lionel Messi. L'été devrait donc encore être agité pour Antoine Griezmann, sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2024.