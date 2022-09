Manchester United : Cristiano Ronaldo a dit non à un contrat démentiel de 240 M€

La suite après cette publicité

Il a tout fait pour quitter Manchester United cet été. Frustré d’évoluer au sein d’une équipe qui ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (37 ans) ne voulait plus entendre parler des Red Devils. Malheureusement pour lui, Jorge Mendes n’a jamais réussi à lui trouver une porte de sortie.

Resté à Old Trafford, le Portugais est aujourd’hui résigné à chauffer le banc de touche. Mais c’est sûr : l’hiver prochain, une fois que le Mondial sera terminé, il essayera à nouveau de plier bagage, bien décidé à empêcher Lionel Messi de lui ravir le statut de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions. CR7 veut toujours partir, mais pas pour aller n’importe où. Et ça, les courtisans exotiques du Lusitanien les plus fortunés l’ont appris, malgré leurs pétrodollars.

Un contrat jamais vu

Hier, le patron de la fédération saoudienne, Yasser Al-Misehal, annonçait son envie de voir Ronaldo débarquer dans le championnat de son pays. « Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. (…) Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne. »

Depuis cette sortie médiatique, CNN Portugal a lâché un petit pavé dans la mare en affirmant que le numéro 7 de la sélection portugaise a refusé une offre irréelle du club saoudien d’Al-Hilal lors du dernier mercato. La formation du Golfe aurait proposé un contrat de deux ans au quintuple Ballon d’Or. Un bail rémunéré à hauteur de 2,3 M€ par semaine ! Soit 119,6 M€ par an, soit près de 240 M€ sur deux ans ! Le média ajoute également qu’Al-Nassr a tenté sa chance, mais aucun détail n’a filtré. Bluffant.