Inondations en Espagne : Carlo Ancelotti scandalisé par le maintien des matches

Carlo Ancelotti n’a pas la tête au football. Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions face à l’AC Milan, le technicien italien a tenu à adresser un message aux victimes des inondations qui frappent actuellement l’Espagne. «Cela a été une semaine tragique et nous sommes tristes. Nous sommes très proches de Valence et de toutes les villes touchées. Nous sommes proches d’eux et j’espère que cela pourra être résolu bientôt. Je veux que vous compreniez que parler de football est compliqué. Jouer au football aussi. Nous faisons partie de ce pays. Et cela nous affecte beaucoup. Par respect pour tout le monde, je vais essayer de rendre une conférence de presse la plus simple possible, car je n’ai aucune envie de parler de football», a expliqué l’entraîneur de la Casa Blanca devant la presse.

Intérrogé par la suite sur le maintien des matches en Liga ce week-end, l’ancien coach du PSG a répondu sans détour. «Tout le monde a été clair. Personne ne voulait jouer. Cela me semblait être la bonne décision. Mais ce n’est pas nous qui commandons. Ce sont ceux qui sont au sommet qui prennent cette décision», a par la suite affirmé Carletto. Une déclaration qui ressemble très fortement à celle de Diego Simeone, son homologue du côté de l’Atlético de Madrid. Des propos également corroborés par Lucas Vazquez :« Elle (la journée de Liga) n’aurait pas dû être jouée. Il était temps d’être avec les personnes touchées et de ne penser qu’à cela». En Espagne, les acteurs du football sont unanimes, les matches auraient dû cesser.