Mercato : l'OM attend encore une recrue

Pablo Longoria est dans son élément. Le président de l'Olympique de Marseille, arrivé en tant que directeur sportif au départ, excelle généralement lorsqu'il s'agit du mercato. Il a déjà fait plusieurs petits miracles depuis sa venue au sein de l'écurie phocéenne. Cet été, le dirigeant espagnol doit en réaliser d'autres. En plus d'avoir dû trouver rapidement un remplaçant à Jorge Sampaoli, Longoria, qui a misé sur Igor Tudor, doit bâtir un effectif taillé pour jouer la Ligue des Champions.

Ainsi, il a déjà recruté une dizaine de joueurs. Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jordan Veretout, Nuno Tavares ou encore Alexis Sanchez sont notamment arrivés à Marseille. Mais le président olympien n'en a pas terminé avec le marché des transferts cet été. En effet, La Provence explique ce jeudi matin qu'il souhaite encore recruter encore au moins un joueur.

Un défenseur attendu, un deuxième renfort n'est pas à exclure

Un défenseur central est, en effet, visé par Pablo Longoria. Pas franchement rassuré après le début de saison de son équipe et notamment par Leonardo Balerdi, l'Espagnol de 36 ans veut apporter du sang neuf. Vendredi, la presse anglaise a annoncé que l'OM était en pole sur le dossier Eric Bailly. Selon nos informations, Manchester United serait à présent ouvert à un prêt de l'Ivoirien, qui apporterait son expérience aux Marseillais. Mais La Provence indique que ce dossier est compliqué à l'heure actuelle.

Le quotidien régional ajoute que l'arrivée d'un renfort surprise, comme cela a été le cas avec Mbemba, n'est pas à exclure. Ce qui est certain, c'est que l'OM veut recruter encore un spécialiste à ce poste, voire même peut-être deux. Cela dépendra du départ ou non de Duje Caleta-Car. En fin de contrat en juin 2023, le Croate est poussé dehors par sa direction, qui veut récupérer de l'argent et éviter un départ libre comme avec Boubacar Kamara ou Florian Thauvin. Si jamais l'OM réussissait à le vendre, un deuxième défenseur serait alors recruté en fin de mercato. Une mission sur mesure pour Pablo Longoria.