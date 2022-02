PSG : Kylian Mbappé est fin prêt pour le Real Madrid

La suite après cette publicité

Un tir cadré. Un but. Minimum syndical pour le Paris SG ce vendredi soir au Parc des Princes face au Stade Rennais (1-0, 24e journée de Ligue 1). Et comme très souvent cette saison, le club de la capitale s'en est remis à Kylian Mbappé (23 ans). L'international tricolore (53 sélections, 24 réalisations) a inscrit le but de la victoire, dans le temps additionnel, sur un service de Lionel Messi.

La 21e réalisation de la saison du champion du monde 2018, la 12e en 22 matches de Ligue 1. Outre son but, l'ancien Monégasque a semblé être le seul dans son équipe à pouvoir débloquer la situation dans la défense très regroupée des Rouge-et-Noir. Il a trouvé le poteau peu avant la pause (40e) puis trop enlevé ses frappes au retour des vestiaires (61e, 63e), voyant l'arbitre lui refuser un but pour une position de hors-jeu très limite (65e).

Encensé par ses partenaires

En jambes et incisif, il a su rester concentré pour concrétiser sa dernière situation alors que tout le monde semblait se contenter du nul. Ses partenaires l'ont remercié comme il se doit en fin de rencontre. «Kylian, c'est un joueur très décisif, il nous aide, c'est bien pour nous et pour lui. C'est vraiment un crack, on est content qu'il soit avec nous», a lancé Xavi Simons au micro de Canal +.

Même son de cloche pour Marquinhos, interrogé par Prime Video. «Kylian, c’est un joueur qui marque la différence. Quand il arrive à marquer, ça nous aide beaucoup, il a cette qualité et cette tranquillité devant le but. Après, je crois que c'est aussi un travail d’équipe, c'est Messi trouve Kylian, et une fois qu'il est dans la surface, c'est dur de l’arrêter», a souligné le Brésilien. Si le PSG ne rassure pas forcément collectivement, Kylian Mbappé, lui, semble bel et bien prêt pour la venue du Real Madrid mardi.