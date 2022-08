OL : Houssem Aouar intéresse aussi Fulham

Le mercato touche bientôt à sa fin et certains dossiers chauds sont toujours en suspens. C'est le cas justement d'Houssem Aouar à Lyon. Le joueur de 24 ans est en instance de départ depuis l'ouverture de la fenêtre des transferts. Nous vous annoncions dernièrement que plusieurs clubs anglais et français étaient intéressés par le profil du milieu de terrain mais les discussions n'ont pas abouti. Que ce soit avec Nottingham Forest, Leicester ou bien encore Nice, aucun accord n'a pu être finalisé depuis début août.

Et selon L'Equipe, un nouveau club du côté de l'Angleterre se serait penché sur le cas du Lyonnais. Il s'agit de Fulham ; alors qu'un autre club anglais, dont l'identité n'a pas filtré, serait aussi sur les rangs pour attirer Houssem Aouar. Le mercato de l'Olympique Lyonnais risque bel et bien de s'enflammer avant ce jeudi 23h et la fermeture officielle du marché des transferts.