LOSC : Jocelyn Gourvennec évoque Hatem Ben Arfa

Le LOSC devrait se renforcer dans les prochaines heures, prochains jours peut-être avec la venue d'Hatem Ben Arfa. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Bordeaux en mai dernier, le milieu offensif est déjà à Lille depuis hier. Il devrait signer quand Yusuf Yazici sera officiellement prêté au CSKA Moscou. Jocelyn Gourvennec ne s'est pas caché en conférence de presse de la venue future de l'international français (15 sélections, 2 bus). L'entraineur des Dogues précise d'ailleurs que Ben Arfa est plutôt en forme physiquement.

«On a déjà échangé à distance la semaine dernière. On s’est vu hier. Il est surplace. On attend le feu vert. On espère que ça se fasse vite qu’il puisse nous rejoindre, a entamé le technicien à la veille de Lille-Lorient, match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Il est arrivé hier. On le gère individuellement pour l’instant. Sur ce qu’on a vu de lui, il est fit. (...) Son physique ? Je vais faire les choses dans l’ordre. C’est un sujet sur lequel on pourra discuter une fois qu’il aura signé. Il a l’air bien. Là on est veille de match, je veux pas qu’on se trompe d’objectif. On pourra parler d’Hatem plus tard. »