OL-RC Lens : Brice Samba est aux anges

Ce dimanche, le RC Lens est allé corriger l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une belle prestation qui permet aux Sang et Or de revenir à trois unités de l’AS Monaco, troisième. Une victoire qui revient également à Brice Samba. Le portier artésien a encore été impérial ce dimanche soir et il a été crédité d’un 7,5 par la rédaction de Foot Mercato, qui l’a élu homme du match de cette rencontre dans la capitale des Gaules. À l’issue de la rencontre, le gardien de 29 ans est revenu sur ce succès de prestige au micro de Prime Vidéo.

«C’est une très grosse victoire, savoure l’international français. On connait la série lyonnaise, qui était sur une excellente forme. Avant le match, personne n’aurait misé sur une victoire 3-0. Cela prouve qu’on a appris des derniers matches. On a fait un match plein de maturité, un match d’hommes, comme on se l’est dit dans le vestiaire. Le coach avait vraiment insisté sur la maturité avant le match, on en avait manqué contre Fribourg et Monaco. On est une équipe jeune, on apprend encore. Il faut capitaliser là-dessus. On est une équipe qui n’encaisse pas beaucoup de buts généralement, la preuve qu’on n’a pas douté est qu’on vient faire le clean sheet ici.»