Manchester United : Mino Raiola scelle l'avenir de Paul Pogba

Real Madrid ou Juventus pour Paul Pogba ? C'est une question qu'on se posait il y a encore peu de temps. Et bien finalement, ça ne sera aucun des deux. Longtemps annoncé loin d'Old Trafford, avec les deux clubs cités précédemment comme principaux prétendants, le champion du monde 2018 devrait finalement rester en terres mancuniennes. Pour une saison du moins. C'est ce qu'a annoncé son agent Mino Raiola ce dimanche.

« Pogba est un joueur-clé pour Manchester United, ils ont un grand projet et il est inclus dedans à 100%. Manchester n'acceptera aucune offre pour vendre Pogba. Nous allons bientôt commencer à discuter pour un nouveau contrat », a ainsi lancé le sulfureux agent italien dans un entretien accordé à Sky Italia.

Un changement d'avis en début d'été

Voilà qui est clair. De quoi confirmer les dernières informations publiées en Angleterre, qui affirmaient que le joueur avait bel et bien changé d'avis quant à son avenir. Les prestations satisfaisantes de son équipe sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer, son entente avec Bruno Fernandes et l'explosion ou le retour au top de joueurs comme Rashford, Martial et Greenwood auraient servi à convaincre La Pioche de rester chez les Red Devils.

« Vous pouvez dire que c’est une vraie équipe. Avant, nous étions parfois trop défensifs ou trop offensifs et nous n’avions pas cet équilibre et ce contrôle. Maintenant c’est le cas, nous sommes plus structurés, nous avons travaillé dur pour en arriver là », expliquait-il début juillet. On évoquait aussi un salaire clairement revu à la hausse pour le Français. Tout est bien qui finit bien...