Stuttgart : Ralf Rangnick déconseille à Saša Kalajdžić de rejoindre MU

Toujours désireux de renforcer sa ligne offensive, Manchester United prospecte. Outre la piste Mauro Icardi, le club anglais s'intéresse à l'attaquant autrichien du VfB Stuttgart, Saša Kalajdžić. Une arrivée qui ne serait cependant pas au goût de Ralf Rangnick, nouveau sélectionneur de l'Autriche et ancien entraîneur des Red Devils, qui compte sur son prodige offensif pour délivrer de bonnes performances avec son pays.

La suite après cette publicité

« Il est important que Sasa ne se blesse pas cette saison et qu'il s'entraîne et joue au meilleur niveau possible » a-t-il déclaré à Sky Germany. Également fortement lié au Bayern Munich, l'attaquant de 25 ans a notamment connu une longue blessure à l'épaule la saison passée, qui l'a éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines.