OM : Yuto Nagatomo ne sera pas conservé

Après le futur départ d’Hiroki Sakai, l’OM va perdre un autre Japonais cet été. Arrivé libre la saison dernière dans un rôle de doublure, Yuto Nagatomo aura finalement été très utilisé cette année. Mais l’ancien défenseur de Galatasaray n’a pas vraiment convaincu et ne se verra pas proposer un nouveau contrat.

Selon les informations de La Provence, Nagatomo ne restera pas une saison de plus à l’OM. Le club phocéen, qui vient de prolonger Amavi, est à la recherche d’un profil beaucoup plus jeune et prometteur que celui de l’international nippon. À 34 ans, l’ex-joueur de l’Inter aura tout de même joué 22 matches cette saison.