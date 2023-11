Real Madrid : la drôle de soirée du mal-aimé Joselu

C’était une affaire de principe pour le Real Madrid. Déjà qualifié et assuré de terminer premier de sa poule, le club de la capitale espagnole devait mettre un point d’honneur à battre Naples (4-2), son autre concurrent. Carlo Ancelotti en a tout de même profité pour faire tourner un peu son effectif en titularisant des joueurs comme Brahim Diaz, Ferland Mendy et Dani Ceballos. Le jeune Nico Paz, buteur, et Joselu, buteur lui aussi, sont entrés en jeu également.

Si le premier est un peu le héros de la soirée grâce à son premier but marqué chez les professionnels a tout juste 19 ans, c’est le second qui nous intéresse ici. Il a vécu une drôle de soirée. Entré peu avant l’heure de jeu (57e) à la place de Ceballos, l’attaquant a d’abord tout raté. Si sa première tête sur corner était compliquée à rabattre (58e), il est coupable d’être surpris par le ballon de Bellingham quelques instants plus tard (62e). Le début d’un calvaire de 30 minutes.

Trois ratés avant la libération

À la 79e, le joueur prêté par l’Espanyol Barcelone rate une nouvelle occasion en or. Meret repousse l’enchaînement magnifique de Bellingham dans les pieds de l’avant-centre, qui ne parvient pas à cadrer sa reprise de la tête. Ce n’est pas tout car sur ce service parfait de Carvajal dans le temps additionnel (90e+3), il rate de nouveau sa tentative du droit en se présentant face au portier napolitain. Une poignée de secondes plus tard, c’est enfin la libération.

Sur un service au cordeau de Bellingham en second poteau, le buteur de 33 ans, oublié de la défense, trouve enfin la mire pour le but du 4-2 (90e+4). Sa célébration, les deux mains jointes pour s’excuser, en dit long sur son état d’esprit du moment. Le public ne lui en a pas forcément tenu rigueur, plus soulagé de le voir marquer. Il faut dire que le comportement de ses coéquipiers a aidé aussi. Tous les joueurs du Real sont venus le célébrer, Bellingham le poussant même vers le public.

Le Real le soutient

«Joselu était un peu gêné d’avoir raté tant d’occasions, commente le milieu de terrain anglais à Movistar. Mais nous sommes une famille et une grande équipe. Quand l’un de nous traverse une période difficile, il est important de le soutenir. J’ai essayé de le retrouver à l’intérieur de la surface et heureusement j’ai réussi.» Un vrai soulagement pour Joselu, qui n’avait plus marqué depuis le 7 octobre dernier. «Pour lui, marquer des buts est important, mais un joueur ne doit pas s’excuser que ça ne vient pas et il travaille toujours», assure de son côté Ancelotti. Un soutien qui lui fera du bien.