Le FC Nantes en Ligue Europa la saison prochaine !

Neuvième de Ligue 1 à trois matches de la fin, le FC Nantes n'a plus rien à jouer dans ce Championnat de France 2021-2022. Mais pour sauver leur saison, les Canaris avaient l'occasion de remporter la Coupe de France ce samedi soir face à l'OGC Nice, au Stade de France. Grâce à un but de Ludovic Blas sur penalty, le FCN l'a emporté (1-0) pour décrocher le Graal, même plus.

La suite après cette publicité

Comme depuis plusieurs années, le vainqueur de la Coupe de France est en effet directement qualifié pour la prochaine édition de Ligue Europa. Du coup, avec ce succès, l'équipe d'Antoine Kombouaré disputera la phase de poules de la C3 en 2022-2023 ! De quoi donner encore un peu plus le sourire aux fans du club.