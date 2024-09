France U21 - Bosnie-Herzégovine U21 : les compositions officielles

Les Bleuets doivent renouer avec la victoire. Après avoir concédé le match nul contre la Slovénie vendredi dernier (1-1), l’équipe de France U21 affronter la Bosnie-Herzégovine U21 au Stade Marie-Marvingt du Mans. Pour l’heure, les joueurs de Gérald Baticle sont troisièmes du groupe H des éliminatoires à l’Euro Espoirs avec 10 points tandis que la Slovénie et l’Autriche sont en tête avec trois unités et une longueur d’avance. Néanmoins, les Tricolores comptent un match de retard et doivent rester au coude à coude avec les deux autres nations puisque seul le premier de chaque poule, ainsi que trois meilleurs deuxièmes, se qualifieront.

Pour ce match, Gérald Baticle, qui a récemment remplacé Thierry Henry, démissionnaire à l’issue des Jeux Olympiques, procède à quelques changements par rapport au dernier match. Restes garde toujours la cage tandis que Sildillia, Matsima, Lukeba et Merlin composent la défense. Millot et Agoumé accompagnent Lepenant au milieu de terrain alors qu’Odobert et Akliouche tenteront d’alimenter Ekitike, seul en pointe. Les joueurs phares, Doué et Tel, débutent sur le banc pour le coup d’envoi. En face, les Bosniens se passent de Kahvic, leur buteur évoluant en D2 allemande, ainsi que d’Alajbegovic, jeune attaquant appartenant au Bayer Leverkusen.

Les compositions d’équipes :

France U21 : Restes - Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin - Millot, Lepenant, Agoumé - Odobert, Ekitike, Akliouche

Bosnie-Herzégovine U21: Damijanovic - Mustafic, Celik, Muharemovic, Susic - Omerovic, Kovac - Mehmedovic, Bristric, Ramic - Marcetic