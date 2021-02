Séville : Ocampos rassure après sa blessure

Après sa blessure à la suite d’un tacle très dangereux de Djéné (Getafe), Ocampos avait laissé ses partenaires en sortant sur civière. En larme, il avait déclaré à son entraineur que sa jambe était « détruite ». Les premiers examens ont permis d'exclure une lésion osseuse à la cheville gauche ou au tibia.

Après les premiers tests effectués ce week-end, Lucas Ocampos ne souffre d’aucune fracture. Une nouvelle rassurante pour l’Argentin et surtout pour les supporters du Séville FC. « Le joueur va subir d'autres tests pour déterminer l'état des ligaments de sa cheville gauche » a précisé le club dans un communiqué. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien Marseillais a également tenu à rassurer ses supporters et a déclaré qu’il allait « travailler pour revenir le plus vite possible et être sur le terrain avec les coéquipiers ».