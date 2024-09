Real Madrid : Kylian Mbappé continue de régaler les Madrilènes !

Une fois encore, Kylian Mbappé a fait trembler les filets. Face à l’Espanyol, promu en Liga, le Bondynois a été décisif à deux reprises même avec une passe décisive en plus de sa réalisation. Pourtant, sa rencontre n’avait pas spécialement bien démarré, puisqu’en première période, avec un Vinicius Jr qui avait débuté sur le banc, le Français avait eu du mal à faire des différences. Mais l’entrée du Brésilien a changé les choses pour l’équipe, comme pour Mbappé, alors que le score était de 1-1.

Après les buts de Carvajal puis de Rodrygo, l’ancien du PSG a ainsi parfaitement lancé Vinicius pour que ce dernier batte le portier de l’Espanyol. Un décalage parfait pour son coéquipier, puis, un but, sur penalty, pour conclure la fête madrilène. Résultat des courses ; Mbappé est déjà en tête du classement du pichichi - meilleur buteur de la Liga - avec Robert Lewandowski, étant tous deux auteurs de quatre buts, même si le Polonais a disputé un match de moins et aura l’occasion de passer leader en solitaire face à Villarreal ce soir.

Déjà bien placé pour le pichichi

Même s’il faut aussi souligner que trois des quatre buts de Kylian Mbappé ont été inscrits sur penalty, les médias madrilènes sont ravis. Le journal Marca lui a par exemple attribué un joli 8/10 pour sa prestation contre les Catalans. Les médias soulignent aussi que c’est le premier match où Rodrygo, Vinicius Junior et Mbappé marquent tous les trois. « Bon match. Il transmet du danger en permanence. Il insiste et insiste encore et encore », indique AS, qui lui met un 9/10.

« Le Real Madrid a démontré que les pièces offensives commencent à être bien huilées, il ne manque plus que Mbappé soit un peu plus précis sur ses tirs et il va se régaler, cette équipe est une machine offensive », souligne le célèbre éditorialise Tomas Roncero sur la Cadena SER. Après des débuts légèrement compliqués, Mbappé est en train de convaincre tout le monde.