PSG : Galtier jauge les jeunes Bitshiabu et Zaïre-Emery

Moins d'extra-sportif et plus de sportif. Christophe Galtier, débarrassé des questions sur les affaires en cours, a pu se concentrer sur le ballon au cours de sa conférence de presse de veille de match face à Ajaccio en Ligue 1. Et il a été interrogé sur la situation de deux jeunes pépites parisiennes, El-Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery.

« Chad est un joueur au potentiel incroyable. (...) Comme il est souvent avec nous, il ne joue pas beaucoup dans sa catégorie. On fonde beaucoup d’espoir sur lui. Il tape à la porte. Si on avait continué à trois, il aurait eu la possibilité de s’exprimer mais ce n’est pas parce qu’on passe à 4 qu’il ne jouera pas. Mais il y a une telle exigence de résultats que tous les matchs sont difficiles. Ça demande du vécu, plus de maîtrise. Si on gagnait nos matchs plus rapidement, il entrerait plus et gagnerait en expérience », a-t-il expliqué au sujet du défenseur âgé de 17 ans. Quant au milieu de terrain de seulement 16 ans, qu'il avait encensé durant la préparation estivale, il a déclaré : « comme d’autres jeunes, ces joueurs-là dans d’autres clubs, on les aurait vu plus souvent sur les terrains de L1. Ils sont confrontés à une concurrence incroyable mais cela leur permet aussi d’élever leur niveau de jeu, de travailler l’intensité et la qualité technique. Il travaille bien. Oui c’est possible de le voir demain face à Ajaccio. »