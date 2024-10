Al-Ittihad : l’infatigable N’Golo Kanté ne cesse d’impressionner

Qui a dit que N’Golo Kanté n’était plus au niveau ? Appelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024, l’ancien milieu de terrain de Chelsea avait, certes, affiché quelques limites au fil de la compétition. De retour sous le maillot tricolore, le natif de Paris avait malgré tout enchaîné deux nouvelles titularisations lors du rassemblement de septembre, réservé à la Ligue des Nations. Décevant lors de la claque reçue contre l’Italie (1-3), le droitier d’1m68 s’était cependant bien rattrapé face à la Belgique, trois jours plus tard, en délivrant une passe décisive (2-0).

Blessé et absent lors des deux victoires françaises face à Israël puis contre la Belgique à la mi-octobre, N’Golo Kanté est finalement rapidement revenu sur les terrains. Pour le plus grand bonheur d’Al-Ittihad et de son entraîneur, Laurent Blanc. Présent dans le onze de l’ex-technicien de l’OL lors de la victoire des siens face à Al-Qadsiah (3-1), le joueur passé par le SM Caen et Leicester a ainsi prouvé qu’il en avait encore sous le pied. Aux côtés de Fabinho, le numéro 7 de la formation saoudienne, actuellement en tête du championnat avec le tenant du titre Al-Hilal, continue, en effet, de briller par son volume de jeu et son autorité dans le duel.

Kanté appelé pour le prochain rassemblement des Bleus ?

Un rendement précieux et une nouvelle fois visible, ce jeudi, contre Al-Riyadh (1-0). Unique buteur de cette rencontre après une offrande de Moussa Diaby, l’international français (63 sélections, 2 buts) a surtout régné en maître dans l’entrejeu. «Les joueurs de Riyad ont bien défendu et ont eu quelques occasions de but. La victoire est importante. Nous devons continuer à se forger une mentalité de gagnant. Nous devons prendre tous les matchs au sérieux et ne jamais sous-estimer l’adversaire», assurait le héros du jour en zone mixte. Lors de cette partie comptant pour la 8e levée de la Saudi Pro League, l’ancien joueur de Chelsea a d’ailleurs été auteur de 105 passes réussies, soit le meilleur total accompli cette saison en SPL. Avant lui, il n’y a d’ailleurs eu qu’un seul joueur qui a dépassé le seuil des 100 passes correctes dans un match, à savoir Mosaab Al-Jouair d’Al-Shabab.

Une statistique anecdotique pour certains mais prouvant que le champion du monde 2018 a encore une influence indéniable dans ce rôle de sentinelle. Fort de 7 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et maillon essentiel du collectif entraîné par Laurent Blanc, N’Golo Kanté peut ainsi espérer faire son retour en Bleu dans les semaines à venir. Pour rappel, la France défiera Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps sera, lui aussi, sensible aux performances actuelles de l’intéressé. Réponse dans les prochains jours…