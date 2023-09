OM : les détails croustillants de Samuel Gigot sur le discours de Gennaro Gattuso

Alors que l’Olympique de Marseille a mené deux fois au score en première période, le club phocéen n’a pas réussi à conserver son avantage. Les joueurs de Gennaro Gattuso, pour sa première sur le banc olympien, ont même dû concéder une nouvelle défaite au stade Louis-II. Après la rencontre, Samuel Gigot, buteur ce samedi soir, est revenu sur le discours de son nouvel entraîneur à la suite de ce revers particulièrement dur à avaler. Le défenseur central a notamment livré quelques détails sur la teneur des propos utilisés par l’ancien milieu de terrain italien.

La suite après cette publicité

«Ouais, il a dit qu’il fallait pas lâcher. Lui il vient d’arriver, il veut garder le positif. On va tous aller dans son sens, on voit qu’il veut mettre quelque chose en place d’assez intense. On va aller dans la même direction que le coach, il a dit qu’il faut rester souder et aujourd’hui on n’a pas été en équipe du début jusqu’à la fin, que par moment et malheureusement dans ce genre de match il faut l’être de la première à la dernière minute», a d’ailleurs confié Samuel Gigot. De bon augure pour la suite de la saison de Gennaro Gattuso et de l’OM !