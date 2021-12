West Ham : David Moyes justifie le statut de remplaçant d'Alphonse Areola

Prêté l'été dernier du côté de West Ham, Alphonse Areola peine à s'imposer sous le maillot des Hammers, barré par Lukasz Fabianski, titulaire dans les buts. Malgré des prestations abouties réalisées la saison passée avec Fulham, relégué en deuxième division anglaise, le gardien du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2023, était, en effet, conscient qu'un retour au sein du club de la capitale ne lui offrirait que peu de temps de jeu compte tenu de la concurrence à son poste et a ainsi décidé de tenter l'aventure londonienne mais cette dernière ne se passe pas comme prévu et le portier de 28 ans ronge actuellement son frein dans un rôle de numéro deux.

Ne pouvant compter que sur l'Europa League et les coupes anglaises pour glaner des minutes, Areola n'a pas encore eu l'opportunité de se montrer en Premier League. Présent en conférence de presse, son entraineur David Moyes, qui sort d'un match nul face à Brighton (1-1), a d'ailleurs tenu à justifier sa gestion des gardiens : «je pense que la pression est sur Lukasz pour garder le maillot, il doit continuer à bien jouer parce qu’il a Alphonse qui respire dans son cou en ce moment», avant de laisser la porte ouverte a un avenir bien plus radieux pour le Parisien : «nous avons également eu besoin de Alphonse car c’est un gardien de haut niveau et nous voyons un avenir à long terme pour Alphonse. (...) Nous devons faire en sorte qu’Alphonse comprenne qu’il y a de bonnes chances qu’il succède à Lukasz lorsque le moment sera venu.» Reste désormais à savoir quand le portier international français (3 sélections) pourra saisir cette chance...