Réunion au sommet entre le Barça et Jorge Mendes pour le mercato

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone, bien qu’en pleine tempête à cause de l’affaire Negreira, pense déjà à la saison prochaine, et donc, de facto, au mercato estival qui approche à grands pas. C’est justement dans cette optique que Joan Laporta et Mateu Alemany, respectivement président et directeur du football du Barça, se sont rendus à Porto ces dernières heures afin d’y rencontrer un certain Jorge Mendes, l’un des agents les plus influents du marché, comme confirmé par Sport.

Les deux hommes forts de l’écurie catalane ont ainsi pu échanger avec le Portugais sur de nombreux dossiers intéressant le FCB pour cet été, comme Bernardo Silva (Man City), Joao Cancelo (prêté avec option d’achat par City au Bayern), Marco Asensio (Real Madrid) ou encore Ruben Neves (Wolverhampton). Laporta et Alemany ont également pu échanger avec Mendes sur les jeunes de l’équipe première blaugrana (Fati, Balde, Trincao, Gonzalez), ainsi que la dernière pépite chez les jeunes, Lamine Yamal (15 ans), qui a décidé de rejoindre le clan Mendes. Reste à savoir ce qui découlera de cette réunion au sommet.

À lire

Le JT Foot Mercato en direct sur Twitch !