Manchester United : Mason Greenwood fait sensation

Mason Greenwood est né professionnellement parlant un 6 mars. Une date terrible pour les supporters du PSG, souvenir de la cauchemardesque soirée du huitième de finale retour contre Manchester United en Ligue des Champions. Le jeune Anglais était lancé pour la première fois par Ole Gunnar Solskjaer dans le grand bain, gambadant 5 minutes sur la pelouse du Parc des Princes. Le jeune homme a donc lancé sa carrière ce soir-là et on dira peut-être plus tard que c'est à Paris qu'un génie du football a débuté. Nous n'en sommes pas encore là, mais le Greenwood de juillet 2020 n'a déjà plus grand-chose à voir avec le jeune premier d'alors.

Jeudi soir, il a de nouveau étalé toute sa classe lors du déplacement de Manchester United à Aston Villa, avec un nouveau but splendide, son 4e lors des 3 derniers matches. Une frappe sèche du droit, pour lui le gaucher, après un décalage de Martial. À seulement 18 ans, il a déjà marqué plus de buts pour MU que les flops Falcao, Sanchez et Di Maria réunis, avec un total de 16 réalisations. Les statistiques ne s'arrêtent pas là. Il est le deuxième jeune joueur à parvenir à marquer lors de trois matches consécutifs pour les Red Devils. Avant lui, seul Wayne Rooney y était parvenu. Plutôt bon signe.

L'avenir lui appartient

Élu homme du match pour la deuxième fois d'affilée, Greenwood traverse donc une excellente période et sa complicité avec ses deux compères Martial et Rashford ne se dément pas. Où s'arrêtera-t-il, alors que Manchester United redevient un candidat très crédible à une qualification pour la Ligue des Champions ? Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ne s'emballe pas volontairement. « Attendons un peu. Il doit faire attention à lui. Je fais ma part pour l'aider, mais c'est son travail. C'est à lui de reproduire en match ce qu'il fait à l'entraînement, à lui de vivre sa vie correctement. Il a les clés en main. Il peut aller aussi loin qu'il le souhaite, c'est un finisseur exceptionnel. Il est au club depuis si longtemps, il sait ce que nous voulons pour lui, que nous croyons en lui ».

L'ancien Red Devil désormais consultant Gary Neville, si dur avec les joueurs mancuniens quand cela se passe mal, est tout aussi élogieux. « Je pense qu'il peut devenir un avant-centre au fil du temps. Viendra le moment où il va encore franchir un palier. Il le fait déjà là, match après match. Il est exceptionnel, son talent est incroyable. Il a tout, le sang-froid, la touche de balle, la vision, la finition », a-t-il lancé sur Skysports. Sur les réseaux sociaux, c'est désormais avec Kylian Mbappé que Greenwood est comparé. Un peu plus d'an seulement après avoir foulé la même pelouse que le Français, un soir de Ligue des Champions.