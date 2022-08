JT Foot Mercato : les 5 joueurs ciblés par Chelsea pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Chelsea lance son sprint final !

En Angleterre, la fin du mercato arrive à grands pas et du côté de Chelsea ça se complique. Dernièrement, le club londonien a d'ailleurs enregistré quelques nouvelles recrues. Pourtant Chelsea vise encore cinq joueurs d'ici à la fin de la période estivale, pour un budjet total de 150 M£ soit un peu moins de 180 M€. Une liste de cinq noms dont fait partie Wesley Fofana. Selon nos informations, les Foxes ont communiqué aux Blues son prix qui serait supérieur à 95 M€. Toujours d'après nos infos, Leicester commence à ouvrir la porte pour le départ de Fofana, qui est déjà tombé d'accord avec Chelsea. Autre piste des Blues, c'est Anthony Gordon. Une jolie offre, d'environ 50 M€, a été faite à Everton. Mais celle-ci aurait été refusée par les Toffees qui en demandent au moins 70 M€. Par contre, le club de Londres touche au but pour signer une pépite de l'Inter. Il s'agit de Cesare Casadei. Les Blues seraient proches d'un accord avec les dirigeants lombards autour d'une offre à 14 M€. L'opération Frenkie de Jong est elle bien plus compliquée. Le Néerlandais est toujours en plein bras de fer avec sa direction. Lui veut rester au Barça, et semble en train de gagner la bataille. En effet, les Blaugranas étudieraient la possibilité de le garder et de sacrifier d'autres joueurs de l'effectif, qui ont de la valeur marchande. C'est justement le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Barça aurait fixé son prix à 30 M€, mais les Blues espèrent bien faire baisser tout ça. Ils devraient prochainement présenter une première offre officielle.

Mbappé contre le clan des Argentins

Depuis plusieurs jours, les tensions dans le vestiaire parisien font jaser mais visiblement, cela fait déjà quelques temps que ce n'est pas l'amour fou entre Kylian Mbappé et une partie de l'effectif. C'est en tout cas ce qu'avance le média UOL Esporte. L'attaquant français aurait eu une demande bien particulière auprès de Nasser Al-Khelaïfi. En plus du fait de devenir le leader d'un nouveau projet au PSG, il aurait réclamé le démantèlement du clan des Argentins. On parle de Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria à l'époque, car ils étaient trop proches de Neymar. C'est d'ailleurs ce qui expliquerait la non-prolongation du meilleur passeur de l'histoire du club. Tout comme le fait que Paredes soit poussé vers la sortie, ou tout du moins qu'un départ vers la Juve ait été accepté par Paris très rapidement, même sous la forme d'un prêt.

Les officiels du jour

Manchester City s'est séparé d'un des attaquants. Il s'agit du jeune Liam Delap, 19 ans. Il part en prêt pour la saison prochaine, du côté de Stoke City. Giovanni Simeone lui aussi est prêté mais vers Naples, en échange de 3,5 M€. L'opération est assortie d'une option d'achat d'environ 12 M€. Et elle sera même automatique, en cas de qualification en Ligue des Champions. Il portera au Napoli le numéro 18. Le milieu de terrain espagnol de la Castilla, réserve du Real Madrid, Antonio Blanco est également prêté, du côté de Cadix, pour la saison à venir.