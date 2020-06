Chelsea : N'Golo Kanté est à vendre !

Roman Abramovich a décidé de sortir le chéquier cet été. Le propriétaire de Chelsea a déjà offert Hakim Ziyech et Timo Werner à Frank Lampard pour plus de 100 M€ d'indemnités de transferts. Et ce n'est pas terminé, puisque les Blues ont toujours en tête d'accueillir Ben Chilwell, très cher latéral gauche de Leicester (estimé à 50 M€), et la nouvelle coqueluche du football allemand Kai Havertz, que le Bayer Leverkusen estime à 100 M€.

La suite après cette publicité

L'homme d'affaires russe aura donc besoin de liquidités pour aller au bout des idées de sa cellule de recrutement. Un dégraissage est donc à prévoir du côté du club londonien. On vous en parlait déjà lundi, de nouveaux éléments sont parus ce vendredi dans les colonnes du Times. De nombreux joueurs sont placés sur la liste des transferts selon le très sérieux quotidien britannique.

Une grosse valeur marchande

Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiémoué Bakayoko, Michy Batshuayi et Ross Barkley sont tous à vendre. En cas d'offre satisfaisante, ils ne seront pas retenus. Idem pour Victor Moses et Mario Pasalic, prêtés respectivement à Fenerbahçe et l'Atalanta. Le journal anglais précise même que Jorginho et Olivier Giroud, qui vient pourtant de prolonger, pourraient eux aussi être concernés. Surtout, le Times assure que Chelsea veut vendre N'Golo Kanté ! Non pas que les pensionnaires de Stamford Bridge aient à redire des performances ou du comportement du champion du Monde 2018 de 29 ans.

Seulement, l'international tricolore, sous contrat jusqu'en juin 2023, est l'une des plus fortes valeurs marchandes de l'effectif et un élément bankable qui permettrait d'obtenir un gros chèque. Arrivé en 2016 auréolé de son titre de champion avec Leicester, N'Golo Kanté partira peut-être quatre ans plus tard, contraint et forcé... L'information ne devrait en tout cas pas passer inaperçue sur le marché notamment du côté du PSG, intéressé de longue date par le natif de Paris.