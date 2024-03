France - Allemagne : le premier but était planifié

Douché d’entrée par l’Allemagne hier soir, l’équipe de France n’a jamais pu réagir et renverser la Mannschaft. Au contraire, elle a même encaissé un deuxième but et le score n’a plus bougé (2-0). Les Bleus ont encaissé un but au bout de sept secondes, sur le coup d’envoi, à la suite d’une action qui semblait préparée à l’entraînement. Le maestro de l’Allemagne, Toni Kroos, a confirmé cette théorie.

«Le but était prévu !», a assuré Kroos pour la ZDF, avant de poursuivre. «Les entraîneurs avaient quatre mois pour imaginer quelque chose. C’était déjà prévu», a ajouté le milieu de terrain du Real Madrid. Un travail payant.