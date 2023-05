ESTAC : les regrets de Xavier Chavalerin après le revers contre le PSG

Quelques instants après la défaite subie à domicile face au Paris Saint-Germain (3-1) pour le match de clôture de la 34e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de l’ESTAC Xavier Chavalerin (32 ans), seul buteur côté troyen ce dimanche soir au stade de l’Aube, a exprimé ses regrets sur cette rencontre, notamment en raison des lacunes défensives des siens sur les buts parisiens au micro de Prime Video. Avec cette défaite, Troyes reste avant-dernier du championnat et n’est pas loin de la relégation.

«Match compliqué comme on s’y attendait face à une belle équipe. On prend, encore une fois cette saison, un but évitable, où on se met dedans, comme on a l’habitude de faire. Après on court après le score, déjà face à Paris, c’est dur. On a joué bas pour jouer les contres à fond. On arrive à revenir à 2-1 mais ils marquent tout aussi rapidement donc c’était mission impossible. Les scénarios passent et se ressemblent, on donne les buts et on court après le score. On n’a pas gagné depuis 16 matches, le moral est au plus bas. Il faut essayer de montrer autre chose et se préparer pour la saison prochaine.»

