Liverpool - Newcastle : les compositions officielles

La vingtième journée de Premier League se poursuit ce lundi avec un choc entre Liverpool et Newcastle United. A domicile, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Joe Gomez. Curtis Jones, Wataru Endo et Dominik Szoboszlai se retrouvent dans l’entrejeu. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

De leur côté, les Magpies s’articulent dans un 4-3-3 avec Martin Dubravka dans les cages. En défense on retrouve Valentino Livramento, Fabian Schär, Sven Botman et Dan Burn. Bruno Guimaraes est placé en sentinelle avec Lewis Miley et Sean Longstaff à ses côtés. Seul en pointe, Alexander Isak est placé juste devant Anthony Gordon et Joelinton

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Gomez - Szoboszlai, Endo, Jones - Salah, Nunez, Diaz

Newcastle United : Dubravka - Livramento, Schär, Botman, Burn - Miley, Guimaraes, Longstaff - Gordon, Isak, Joelinton