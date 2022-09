Real Madrid : le maestro Aurélien Tchouameni bluffe déjà tout le monde !

La suite après cette publicité

«Où sont les gens qui ont remis en question le prix de Tchouameni ?», s'est demandé hier soir l'un des commentateurs de la Liga TV au cours du match opposant le Real Madrid à l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. Il faut dire que les 80 M€ déboursés cet été par les Merengues, sans compter les bonus qui peuvent faire grimper la note à plus de 100 M€, ont suscité de nombreuses interrogations de la part des observateurs comme des supporters. Une somme jugée un peu trop élevée pour un milieu de terrain certes talentueux et prometteur mais qui avait encore des choses à prouver au plus haut niveau.

Ses premiers pas dans la capitale espagnole étaient donc particulièrement attendus. Mais ils n'avaient pas été à la hauteur des espoirs placés en lui. Après 6 petites minutes jouées face à l'Eintracht Francfort en Supercoupe d'Europe, l'ancien joueur de Monaco avait vécu une première difficile en Liga face à Almeria le 14 août. Titularisé aux côtés d'Eduardo Camavinga, le Français avait été dans le dur et avait terminé la rencontre avec quatre pertes de balle et trois duels remportés. Il avait également manqué de justesse technique au sein d'une formation où il devait trouver sa place.

Tchouameni fait l'unanimité

De quoi inquiéter les médias ibériques, d'autant que Casemiro était sur le départ. «Tchouameni ne sait pas très bien où il est, il est un peu perdu, il ne sait pas où se placer», avait notamment lâché la Cadena COPE. Depuis, les doutes ont été totalement effacés. Tchouameni enchaîne les prestations convaincantes et a rapidement pris ses marques au sein de l'effectif cinq étoiles du Real Madrid. Il a disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 en tant que titulaire. Il était d'ailleurs aligné d'entrée hier soir lors du derby face à l'Atlético.

Un choc où le joueur tricolore a brillé. Il a terminé le match avec 90% de passes réussies, 7 ballons récupérés, 3 duels gagnés, 2 tacles, 2 interceptions, 3 occasions créées et une passe décisive. Et quelle passe ! A la 18e, Tchouameni a déposé un superbe ballon par dessus la défense adverse, trouvant idéalement Rodrygo qui a trompé Jan Oblak (1-0). Décisif, le Français est devenu d'ailleurs le deuxième plus jeune joueur merengue à délivrer une offrande pour son premier derby madrilène en Liga au 21e siècle, derrière un certain Karim Benzema (21 ans à l'époque, ndlr).

La presse s'enflamme déjà

Une soirée parfaite donc pour le Real Madrid, leader et toujours invaincu (victoire 2-1 hier soir), et pour Aurélien Tchouameni, qui a été félicité par Rodrygo. «Merci à Tchouameni pour cette magnifique passe», a confié le Brésilien. Après la rencontre, Marca l'a également encensé. «Madrid ne peut pas se priver de son bon œil avec les signatures de ces dernières années. Vinicius, Rodrygo, Valverde, Camavinga... et maintenant Tchouameni. Il semble qu'il ait passé toute sa vie à Madrid et qu'il ait remporté cinq champions aux côtés de Kroos et Modric. En ce moment, le Français fait mieux que Casemiro à son époque».

Le média espagnol ajoute : «sa passe pour Rodrygo pour le 0-1 montre clairement qu'il n'est pas simplement un autre pivot, mais un footballeur avec une qualité et une vision du jeu spectaculaires». Des éloges qui doivent faire plaisir à Tchouameni, heureux de la victoire comme il l'a avoué hier soir au micro de beIN Sports. «Il y a eu une superbe ambiance, je m'attendais à ça avec un match compliqué. L'Atlético a tout donné jusqu'au bout et de par notre qualité, on a réussi à gagner aujourd'hui». Le natif de Rouen a ensuite tiré un premier bilan de ses premières semaines à Madrid.

Madrid et la France comptent sur lui

«J'apprends au quotidien avec eux. C'est différent de jouer avec Luka Modric ou Toni Kroos, que de jouer avec Camavinga, Dani (Ceballos) ou Fede (Valverde). Quand Toni décroche, je peux monter un peu plus. On l'a vu sur cette passe, ça m'a permis d'être à la finition (...) Forcément, c'est du top niveau (Modric-Kroos). Je le savais avant de venir. J'ai la chance des les côtoyer au quotidien. Le Real Madrid est le plus grand club du monde, tout simplement. On a une âme. Tous les jours, on se bat à l'entraînement pour gagner le petit match de la séance. C'est pareil lors des matches officiels».

Avec déjà deux passes décisives cette saison, Aurélien Tchouameni continue sa progression et prouve que le prix de son transfert n'est pas du tout un poids. Il l'avait d'ailleurs clairement indiqué lors de sa conférence de presse de présentation. Le Real Madrid peut donc déjà se frotter les mains, lui qui possède déjà un milieu de terrain pour les dix prochaines années avec Camavinga, Valverde ou encore Tchouameni. Un joueur sur lequel Didier Deschamps va compter, d'autant que plusieurs joueurs sont absents au milieu (Pogba, Kanté, Rabiot). Mais tout cela n'effraye pas l'ancien de Bordeaux. «L'objectif est de gratter le plus de minutes. J'aurais l'opportunité de monter au coach qu'il peut compter sur moi». Une bonne nouvelle pour DD et les Tricolores.