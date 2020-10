PSV : les débuts réussis de Mario Götze

Sans clubs pendant une grande partie de l'été, Mario Götze s'est finalement engagé avec le PSV Eindhoven, malgré quelques avances de l'AS Monaco et en Bundesliga. Et, pour l'instant, bien lui en a pris puisque, lors de sa première titularisation en Eredivie, il a ouvert le score en début de match (9e). Résultat, une victoire 3 buts à 0 et la tête du championnat pour son nouveau club.

Des débuts plein de promesses pour un joueur qui a encore demandé du temps pour revenir à 100% : « ça fait du bien d'être de retour sur le terrain, de marquer et d'aider l'équipe. Physiquement, je vais de mieux en mieux. Je sais qu'il faudra encore quelques matchs pour revenir à 100 pour cent, mais il est important que je retrouve le bon rythme. Donnez-moi quelques semaines de plus et je serai encore mieux ». De quoi ravir et exciter les fans du PSV.