Pep Guardiola dément avoir recruté pour anticiper les sanctions de la PL

Avec 210 millions d’euros dépensés, Manchester City a fait exploser les compteurs cet hiver, d’Abdukhodir Khusanov à Nico Gonzalez. Une présence hivernale inhabituelle pour les Cityzens, qui n’avaient plus fait de mouvement significatif en hiver depuis Aymeric Laporte en 2018. En conférence de presse, Pep Guardiola a été interrogé sur ces recrutements, qui pourraient être fait en prévision de sanctions autour du fait-play financier, qui empêcheraient le club de recruter dans les prochains mois. «Je ne suis pas d’accord, mais mes mots ne convaincront pas les gens que nos qualités ne se résument pas simplement à la quantité d’argent que l’on dépense», a expliqué le manager espagnol.

L’ancien coach du Barça et du Bayern a justifié ses dépenses par la recrudescence de blessures à laquelle le club fait face. «Au cours des cinq dernières années, nous avons été la dernière équipe du top six en termes de dépenses nettes. Même après ce que nous avons dépensé pendant ce mercato, nous sommes loin de Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham. Même de Liverpool», a poursuivi Pep Guardiola, regrettant que quand on parle de Manchester City. «On évoque toujours simplement une question d’argent.»