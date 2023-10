Espagne - Écosse : Rodri fait son mea culpa !

À Hampden Park, la frustration de Rodri était à son paroxysme ! Souvenez-vous en mars dernier, le milieu de terrain espagnol ne s’était pas privé pour critiquer ouvertement le style de jeu de ses adversaires à l’issue du naufrage de l’Espagne face à l’Écosse (0-2) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. «C’est leur façon de jouer, il faut la respecter, mais franchement, c’est un peu dégueulasse. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer et à se rouler par terre. Pour moi, ce n’est pas du football», avait confié le joueur de Manchester City en zone mixte.

Six mois plus tard, les déclarations maladroites de l’Espagnol n’ont pas été oubliées par les supporters de la Tartan Army qui lui ont fait savoir jeudi soir. En effet, une poignée de fans écossais ont déambulé dans les rues de Séville portant des tee-shirts floqués aux propos de Rodri. Au terme de la rencontre qui a cette fois-ci tourné à l’avantage des hommes de Luis de la Fuente (2-0), le principal intéressé a tenu à nuancer son discours de l’époque. «Mes paroles ont été mal interprétées, j’ai toujours eu un grand respect pour l’adversaire et je ne critiquerai jamais son football. J’ai seulement dit que de telles performances à savoir provoquer l’adversaire et perdre volontairement du temps menaçaient l’esprit sportif. Parfois, ils utilisent ce genre de choses qui ternissent l’image du football, mais je n’ai pas du tout été dérangé par leur jeu. Je suis également en compétition avec la plupart d’entre eux en Premier League», a commenté le Madrilène.