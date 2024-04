Le Havre : Mathieu Bodmer ne veut pas se trouver d’excuses

Comme annoncé sur notre site ces derniers jours, Mathieu Bodmer a prolongé son bail avec Le Havre jusqu’en 2027. S’il était courtisé par plusieurs clubs français plus huppés, le directeur sportif du club doyen a opté pour la stabilité, dans un environnement qu’il connaît désormais bien, et dans lequel il se dit épanoui. Dans la foulée de l’annonce de sa prolongation de contrat, l’ancien joueur du PSG s’est exprimé auprès du média du club. «Ma prolongation n’a pas été faite par rapport à ça (la situation sportive du club), c’est vraiment ma volonté et celle de ceux qui sont autour de moi de s’inscrire dans un projet longue durée, la confiance du président et de Vincent, le propriétaire, qui veulent rester avec nous qu’on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2», a d’abord exprimé l’homme de 41 ans, avant de poursuivre et d’évoquer ses ambitions :

«On a un projet commun, on va se battre tous les jours pour le maintien et continuer de travailler, il n’y a que ça de vrai. Les faibles moyens du HAC ? Je ne suis pas quelqu’un qui va chercher des excuses. Les moyens on doit se les créer, oui on aurait été content si on avait eu un peu plus d’argent grâce à CVC, on en aura peut-être plus l’année prochaine si le président gagne sa bataille mais on connaît notre économie, on doit faire abstraction de tout ça, on doit créer cette valeur, amener des joueurs qui sont convaincus par notre projet comme ça a été le cas cette année ou la saison d’avant. On sait que les moyens sont limités mais malgré ça on peut bien travailler, on doit bien travailler et ne pas trouver d’excuses.»