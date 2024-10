Terrible nouvelle pour l’OM et Valentín Carboni !

Ça vire au cauchemar pour Valentín Carboni. Recruté cet été par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain âgé de 19 ans, arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan, n’a pas encore eu l’occasion de montrer son plein potentiel. Après avoir conquis l’Italie, la saison passée, sous le maillot de Monza - club avec lequel il avait participé à 32 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives - le natif de Buenos Aires peine à confirmer dans la cité phocéenne.

Apparu à quatre reprises sous les ordres de Roberto De Zerbi, une seule fois dans la peau d’un titulaire (100 minutes jouées, 0 but et 0 assist), le gaucher d’1m85, peu épargné par les pépins physiques, n’a en effet toujours pas trouvé son rythme de croisière. Récemment interrogé sur les débuts de son protégé, le technicien italien des Olympiens se voulait malgré tout rassurant. «Comme vous, j’attends qu’il ait cette éclosion. Je l’ai vraiment voulu dans l’équipe, car je pense qu’il deviendra un très grand joueur», assurait dans un premier temps RDZ.

Et d’ajouter : «il a déjà beaucoup de qualités, mais il a le potentiel pour devenir encore plus fort. Malheureusement, il est arrivé avec des problèmes physiques, ce qui l’a empêché de s’entraîner de manière régulière. Cela fait seulement deux semaines qu’il parvient à enchaîner les séances avec continuité. Il faut maintenant voir quand ce sera le bon moment pour lui, s’il est prêt physiquement en termes de vitesse et de force, afin de pouvoir exprimer tout son potentiel. Mais ce n’est pas le seul dans cette situation». Oui mais voilà, malgré l’optimisme affiché par l’ancien coach de Brighton, la situation de Valentín Carboni s’est un peu plus complexifiée lors de cette trêve internationale.

Appelé par Lionel Scaloni pour le rassemblement du mois d’octobre où l’Albiceleste a d’ores et déjà affronté le Venezuela (1-1) et s’apprête à croiser le fer avec la Bolivie (16 octobre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’international argentin a une nouvelle fois été trahi par son corps. «Valentin Carboni a subi un traumatisme au genou gauche et manquera les deux prochains matches des éliminatoires sud-américaines», indiquait, à ce titre, l’AFA. Depuis, l’Olympique de Marseille retenait son souffle, espérant que la blessure du milieu offensif ne serait pas trop grave.

Malheureusement pour la direction phocéenne, TyC Sports révèle, ce vendredi soir, de nouvelles informations au sujet de l’international argentin (3 sélections) et ces dernières ne sont clairement pas bonnes. En effet, Valentín Carboni s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait donc manquer plusieurs mois de compétition. Le média argentin précise même que la saison du joueur est d’ores et déjà terminée. Un terrible coup dur pour l’OM, qui espérait vider son infirmerie, mais également pour le principal concerné, qui espérait se relancer à l’occasion de cette trêve internationale…