L'Atlético Madrid a fait appel pour Kieran Trippier

Ce mercredi, Kieran Trippier (30 ans) a été suspendu pour dix semaines de toutes activités liées au football (y compris l'entraînement) par la Fédération Anglaise de Football, en plus d'être condamné à payer une amende de 77 000 euros. Problème, le latéral évolue désormais en Espagne, à l'Atlético, et le club madrilène ne compte pas payer les pots cassés de son passé. L'accusation porte en effet sur des paris illégaux effectués quand le joueur jouait encore pour Tottenham et les Colchoneros devraient se passer de lui du 23 décembre au 28 février 2021.

La suite après cette publicité

Ce qui ferait manquer à Trippier entre 13 à 16 matchs avec l'Atlético de Madrid, dont le huitième de finale de la Ligue des champions face à Chelsea... La formation espagnole a donc logiquement fait appel, comme l'évoque AS, de cette décision devant la FIFA et se réserve le droit de faire de même devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) afin de réduire la durée d'inactivité de l'Anglais. En attendant, c'est Sime Vrsaljko et le jeune Ricard Sánchez qui devrait le suppléer dans le couloir droit.