AS Rome : José Mourinho fait déjà le show

Seulement deux semaines après son intronisation, l'entraîneur portugais José Mourinho fait déjà le spectacle sur le banc de l'AS Rome, qui disputait dimanche son quatrième match de préparation face aux Hongrois de Debrecen (victoire 5-2) à Frosinone. Le Special One séduit déjà le groupe professionnel et les supporters giallorossi par sa façon de gérer l'équipe et surtout pour sa franchise.

En première période de cette même rencontre, le milieu de terrain gambien Ebrima Darboe (20 ans) rate complètement un coup-franc indirect joué rapidement en touche. Chose qui n'a pas plu à l'ancien entraîneur de Tottenham, qui n'a pas tardé à le réprimander sur le terrain : «Hey Darboe ! Réveille-toi, ptain ! Allez !»*. Si le stade accueillait des spectateurs pour le match, le commentaire du Portugais a été capté par les micros aux alentours de la pelouse. La vidéo est même devenue populaire sur les réseaux sociaux, devenant l'une des plus visionnées de la journée de lundi, notamment sur Tik Tok.