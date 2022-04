OL : Tetê a déjà conquis Peter Bosz

Tetê a soigné son entrée. Depuis une semaine à Lyon, le Brésilien s'est déjà montré par deux fois décisif. Il a tout d'abord inscrit le but de la victoire 3 à 2 dimanche face à Angers en L1. Ensuite, il s'est mué en passeur décisif sur l'égalisation de Tanguy Ndombele hier soir face à West Ham en Ligue Europa. Des premiers pas réussis pour l'ancien du Shakhtar, encensé par Peter Bosz en conférence de presse ce vendredi.

«En deux minutes, deux fois, il a été décisif. Il n'est pas prêt pour débuter, mais il sera de plus en plus en forme. C'est décisif ce qu'il a fait. Les bons joueurs, tu veux les faire commencer, mais il ne s'est pas entraîné pendant un mois, je ne veux pas qu'il se blesse. En ce moment, on essaie de lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse s'adapter rapidement. Il est avec nous depuis une semaine, ce ne sont pas les mêmes circonstances qu'en début de saison. Il est absolument heureux avec nous. Ce n'est pas facile ce qu'il a vécu en Ukraine, il a dû partir quelque temps en Pologne. Il a vécu des choses difficiles, c'est pire que le football». Après avoir vécu le pire, Tetê retrouve le sourire à Lyon.