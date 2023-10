La réaction de Gianni Infantino à l’attentat de Bruxelles

La suite après cette publicité

Bruxelles a une nouvelle fois été frappé par une attaque ciblée. Hier soir, un peu plus de deux heures avant le coup d’envoi de Belgique-Suède comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, un homme a tué deux supporters suédois avec une arme automatique, et blessé une troisième personne. Recherché toute la nuit, ce Tunisien radicalisé de 45 ans, qui avait revendiqué l’attentat dans une vidéo, a été mortellement touché ce mardi matin lors d’une opération de police. La tragédie de la veille a contraint l’arrêt de la rencontre à la pause, le public ayant été confiné au Stade Baudoin par mesure de sécurité.

La presse européenne est en émoi après cette nouvelle nuit d’horreur. Les hommages aux victimes se poursuivent. C’est au tour de Gianni Infantino de prendre la parole. «Je suis profondément choqué et attristé par la mort tragique de deux Suédois à Bruxelles près du stade où la Belgique accueillait la Suède (…) Au nom de la FIFA et de la communauté du football, j’adresse mes profondes condoléances aux familles et amis des victimes», témoigne le président suisse de l’institution mondiale, quelques jours après une première prise de parole dans le conflit israélo-palestinien.