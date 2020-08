FC Barcelone : Pedri dévoile son objectif et adresse un message à Lionel Messi

Au lendemain de la présentation de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du club, le FC Barcelone avait organisé une autre conférence de presse ce jeudi, cette fois-ci pour présenter l'une de ses dernières recrues, le jeune Pedri (17 ans, ancien joueur de Las Palmas). Rapidement interrogé sur son âge, l'ailier espagnol (4 buts et 7 passes décisives la saison dernière en 36 matches de deuxième division) a expliqué qu'il comptait tout de même s'imposer : «la première option est de rester. Je n'exclus pas de faire un prêt, mais je pense que la meilleure option serait de rester.»

Malgré la forte concurrence, Pedri espère donc avoir une chance rapidement en équipe première. Une formation dans laquelle il pourrait évoluer aux côtés de Lionel Messi, dont l'avenir est au cœur des débats depuis la claque reçue contre le Bayern Munich vendredi soir en Ligue des Champions (2-8). Et justement, le joueur de 17 ans a envoyé un message à l'Argentin, sans le citer. «Je suis un joueur qui veut avoir le ballon, qui aime jouer. Mon idole est Andrés Iniesta. Et je veux apprendre du meilleur, qui est ici et j'espère qu'il restera», a-t-il expliqué. Le message est passé.