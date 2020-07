Michy Batshuayi va quitter Chelsea !

Recruté par Chelsea pour 39 M€ en 2016, Michy Batshuayi (26 ans) vit ses derniers moments à Chelsea. Prêté à plusieurs reprises, l'ancien buteur de l'OM n'a plus de temps à perdre à un an de l'Euro. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant international belge va quitter les Blues cet été selon nos informations.

Il ne retournera d'ailleurs pas en Belgique comme certains médias locaux l'ont annoncé, ni même à West Ham qui n'a jamais été sur le point de le recruter ces derniers jours. Pas en froid avec la direction du club londonien malgré une situation sportive délicate (1 but en 16 matches et aucune apparition depuis le 29 février), Michy Batshuayi a déjà quelques contacts. Mais le joueur ne veut pas se tromper et aspire à de la stabilité. Nul doute que les prochaines semaines risquent d'être animées pour cet attaquant qui a évolué dans 4 des plus grands championnats européens et qui dispose d'une belle cote sur le marché des transferts.