Real Madrid : ça ne va plus entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane...

La suite après cette publicité

Les fans du Real Madrid ont de quoi être optimistes pour la fin de saison. Leur club de cœur n'est qu'à un point de la première place en Liga, à huit journées de la fin. En Ligue des Champions, compétition fétiche des Merengues, c'est plutôt bien parti puisque, dans l'attente du match retour, les hommes de Zinedine Zidane partent avec un bel avantage pour la qualification en demies suite au succès 3-1 à l'aller. Mais en dehors du terrain, il y a certains dossiers qui inquiètent les socios.

C'est le cas de Sergio Ramos qui n'a toujours pas prolongé son contrat, et les négociations entre l'emblématique capitaine et sa direction n'avancent pas vraiment... Il y a aussi les différents dossiers mercato, menant à Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et il y aura aussi probablement des rumeurs autour de Zinedine Zidane, surtout après ce que dévoile El Confidencial ce mercredi. Le média espagnol affirme que l'avenir du coach français et de son compatriote Mbappé sont liés... Mais surtout, la publication explique que les relations entre l'entraîneur et Florentino Pérez sont tendues.

Une relation de plus en plus froide

Cette saison, plusieurs fois déjà, le Marseillais a été remis en question par le boss madrilène. Les critiques dans les médias venant de médias proches de Pérez n'ont pas plu à Zizou, qui a pris ses distances avec son patron et s'est encore plus rapproché des cadres de son vestiaire. Les "réclamations" publiques du coach au sujet des prolongations de Ramos ou Vazquez ne sont pas forcément bien passées dans les bureaux. La relation entre Zidane et le président madrilène est aujourd'hui uniquement professionnelle. Le média précise que le cas de l'emblématique défenseur a aussi creusé un peu plus le fossé, puisque quand le capitaine a pris la décision de se faire opérer et de manquer presque deux mois de compétition, il l'a d'abord fait savoir à Zinedine Zidane, qui n'a ensuite rien dit au club.

En interne, on estime qu'un départ de Zidane - de son propre chef - est clairement envisageable cet été, et ne surprendrait personne, contrairement à ce qui s'était déjà passé en 2018. Florentino Pérez a même déjà sondé plusieurs autres entraîneurs (Allegri, Conte, Nagelsmann et Löw sont cités par le journal), et Zinedine Zidane l'a appris grâce à des tiers. Ce qui inquiète Pérez en revanche, c'est qu'il considère le Français comme un atout majeur en vue du transfert de Kylian Mbappé. Et dans ce contexte là, il est difficile de voir le boss merengue licencier ou accepter une démission de son entraîneur...