OM-OL : le coup de gueule de l’UNFP après les incidents

Ce dimanche, sur le trajet menant à l’enceinte sportive phocéenne, le bus de l’Olympique Lyonnais a été pris pour cible par des supporters marseillais. Lors du caillassage du car rhodanien, l’un des projectiles utilisés par les fans en question a touché Fabio Grosso et son adjoint, Raffaele Longo. Le visage en sang, le technicien italien a été pris immédiatement en charge par une équipe médicale.

Avant que la LFP ne décide, au terme d’une longue réunion de crise, d’annuler ce choc au sommet comptant pour la 10e journée du championnat de France, les images montrant les blessures impressionnantes du champion du monde 2006 n’ont pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux et susciter de vives réactions. En marge de ces incidents, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a souhaité réagir sur les réseaux sociaux. «La meilleure décision possible a été prise avec le report de la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et l’OL car pour l’UNFP, on ne badine pas avec l’intégrité physique des acteurs du jeu quels qu’ils soient», s’est indigné le syndicat français sur son compte X.